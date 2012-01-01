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Люкс
В клинике 1 врачЗаписаться на приём
Адреса
ул. Шишкина, 62
1-й этаж
- +7 (423) 208 87 87, регистратура
- +7 (902) 555 23 91, невролог, эпилептолог
- +7 (423) 208 12 15, психотерапевт
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Информация
Лицензия ЛО-25-01-001946.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО Медицинский центр "Люкс".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей