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Магия рук
7.6
Рейтинг

Магия рук

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Бородинская, 30
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 24 минуты
По предварительной записи
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Врачи работающие в клинике
Гавриленко Анастасия Владимировна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
24
отзыва

Гавриленко Анастасия Владимировна

Массажист, Врач функциональной диагностики
Стаж 8 лет
Массажист, Врач функциональной диагностики
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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