- Главная
- Все клиники
- Магия рук
Магия рук
В клинике 1 врач
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Услуги:
- Детский (грудничковый) массаж. В процедуру входит массаж, гимнастика на плоскости, упражнения на фитболе. Цена: 1000р, массаж с выездом на дом 1300 р.
- БРТ диагностика. (магнито биорезонансное тестирование) приборы «БиоТест» и «БиоСкан». Выявление патогенной микрофлоры. и коррекция психосамотических растройств прибором «БиоСкан» (стрессы, апатия, депресия, страхи). Тестирование организма 3000 руб., коррекция психосамотических состояний 500 руб.
Прежнее название компании "Холистическая медицина".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей