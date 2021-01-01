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Максил-лор
7.5
Рейтинг

Максил-лор

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Круговая 2-я, 10А
Зимнее время (с сентября)
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Летнее время
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Гилифанов Евгений Альбертович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
57
отзывов

Гилифанов Евгений Альбертович

Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Конченко Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Конченко Елена Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Семенова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семенова Елена Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Клушина Ольга Анатольевна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Клушина Ольга Анатольевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гуляева Татьяна Петровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гуляева Татьяна Петровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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