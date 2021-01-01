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Максил-лор
В клинике 5 врачей
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Информация
Лечение и диагностика. Хирургия. Физиолечение. Стационар.
Лицензии ЛО-25-01-000801, ЛО-25-01-000651.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей