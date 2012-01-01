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Мастер Дент+
5.9
Рейтинг

Мастер Дент+

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Нейбута, 47
1-й этаж
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Галицкий Сергей Григорьевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Галицкий Сергей Григорьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Емельянова Лилия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Емельянова Лилия Валерьевна

Стоматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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