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Мастер Дент+
В клинике 2 врача
Адреса
ул. Нейбута, 47
1-й этаж
- +7 (423) 293 19 99
- +7 (908) 443 89 12, для пациентов с острой болью в ночное время
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Информация
Первичный осмотр - 200 руб.
Лицензия ЛО-25-01-002203.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Мастер Дент+".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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