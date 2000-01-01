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Медицинский центр ДВФУ
Государственная
В клинике 152 врачаЗаписаться на приём
Адреса
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
- +7 (423) 223 00 00, доб. 4202 - для корпоративных клиентов
- +7 (423) 223 00 00, доб. 3506 - по вопросам квот на высокотехнологичную медицинскую помощь
- +7 (423) 223 00 00, доб. 3493 - помощник директора
- +7 (423) 223 00 00, доб. 3489 - программа комплексного обследования
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Информация
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Структура Медицинского центра ДВФУ:
- Центр хирургии;
- Центр здоровья женщин;
- Центр лучевой диагностики;
- Центр травматологии и ортопедии, эндопротезирования и реконструктивной хирургии;
- Центр нейрохирургии;
- Терапевтический центр;
- Центр охраны здоровья детей;
- Центр кардиохирургии и сосудистой хирургии;
- Центр анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии;
- Центр эндоскопии и функциональной диагностики;
- Многопрофильный хирургический стационар.
Для получения помощи в Медицинском центре ДВФУ необходимо предварительно записаться в регистратуре, по телефону или через сайт медицинского центра. Прием ведется по полисам и на платной основе:
- Полису обязательного медицинского страхования (ОМС) можно попасть на прием к врачу-специалисту и диагностические исследования. Для этого необходимо получить направление от лечащего врача из поликлиники по месту жительства, при себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт, СНИЛС и направление от лечащего врача.
- По полису добровольного медицинского страхования (ДМС) Вам необходимо обратиться в Вашу страховую компанию.
- При предоставлении медицинской помощи на платной основес пациентом заключается договор на оказание платных услуг. Прием платежей осуществляется как наличными, так и по кредитным карточкам с помощью терминальных устройств.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
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Стаж 33 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Стаж 10 лет / Врач первой категории
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Стаж 12 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 12 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 10 лет / Врач первой категории
Стаж 10 лет / Врач первой категории
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Стаж 16 лет / Врач первой категории
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 23 года
Стаж 23 года
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Принимает детей
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Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 22 года / Врач первой категории
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
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Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 23 года
Стаж 23 года
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 7 лет
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Принимает детей
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Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Принимает детей
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Стаж 24 года / Врач первой категории
Стаж 24 года / Врач первой категории
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Стаж 11 лет / Врач второй категории
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Стаж 32 года
Стаж 32 года
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Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
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Принимает детей
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет
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Стаж 3 года
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Стаж 21 год / Врач первой категории
Стаж 21 год / Врач первой категории
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Стаж 17 лет / Врач первой категории
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Стаж 5 лет
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Стаж 7 лет
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Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
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Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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