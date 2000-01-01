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  3. Медицинский центр ДВФУ
Медицинский центр ДВФУ
5.8
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ

Государственная
В клинике 152 врача
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Адреса
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
  • +7 (423) 223 00 00, доб. 4202 - для корпоративных клиентов
  • +7 (423) 223 00 00, доб. 3506 - по вопросам квот на высокотехнологичную медицинскую помощь
  • +7 (423) 223 00 00, доб. 3493 - помощник директора
  • +7 (423) 223 00 00, доб. 3489 - программа комплексного обследования
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Информация

Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.

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Врачи работающие в клинике
Фатеева Анастасия Валерьевна
9.9
Рейтинг
Рейтинг
9.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Фатеева Анастасия Валерьевна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
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Золотов Александр Сергеевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Золотов Александр Сергеевич

Травматолог-ортопед, Травматолог, Зав. центром
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Травматолог-ортопед, Травматолог, Зав. центром
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Иченко Станислав Владимирович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
30
отзывов

Иченко Станислав Владимирович

Лор-хирург
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Лор-хирург
Стаж 10 лет / Врач первой категории
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Бабко Светлана Вячеславовна
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бабко Светлана Вячеславовна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 12 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Педиатр, Зав. отделением
Стаж 12 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Усов Виктор Васильевич
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Усов Виктор Васильевич

Хирург
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Хирург
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Толмачев Валерий Евгеньевич
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Толмачев Валерий Евгеньевич

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
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Будённый Константин Сергеевич
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Будённый Константин Сергеевич

Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург, Гинеколог-онколог
Стаж 10 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург, Гинеколог-онколог
Стаж 10 лет / Врач первой категории
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Пузина Ольга Константиновна
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
18
отзывов

Пузина Ольга Константиновна

Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Ткачева Елена Владимировна
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ткачева Елена Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Шергин Геннадий Альфредович
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Шергин Геннадий Альфредович

Кардиолог, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 23 года
Кардиолог, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 23 года
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Калашникова Екатерина Николаевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
25
отзывов

Калашникова Екатерина Николаевна

Педиатр
Стаж 9 лет
Педиатр
Стаж 9 лет
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Принимает детей
Ковалев Игорь Анатольевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Ковалев Игорь Анатольевич

Психиатр, Психолог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Психиатр, Психолог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Ерофеева Татьяна Владимировна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Ерофеева Татьяна Владимировна

Лор (оториноларинголог), Фониатр
Стаж 11 лет
Лор (оториноларинголог), Фониатр
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Якимович Эдвард Робертович
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Якимович Эдвард Робертович

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Гарцман Татьяна Юрьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Гарцман Татьяна Юрьевна

Гастроэнтеролог, Диетолог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Диетолог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Зинченко Константин Валентинович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Зинченко Константин Валентинович

Травматолог-ортопед
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Травматолог-ортопед
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Кудрявых Андрей Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кудрявых Андрей Владимирович

Мануальный терапевт, Врач ЛФК
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Мануальный терапевт, Врач ЛФК
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Нелюбов Игорь Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Нелюбов Игорь Владимирович

Хирург, Уролог-андролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Хирург, Уролог-андролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Панарин Вячеслав Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Панарин Вячеслав Александрович

Нейрохирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 18 лет
Нейрохирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 18 лет
Записаться на приём
Шапкина Анна Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шапкина Анна Николаевна

Хирург
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Атамась Ольга Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Атамась Ольга Владимировна

Кардиолог, УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач первой категории
Кардиолог, УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач первой категории
Записаться на приём
Васильев Владислав Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Васильев Владислав Александрович

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 21 год
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 21 год
Записаться на приём
Шляхова Анна Вячеславовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Шляхова Анна Вячеславовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Корнев Дмитрий Анатольевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Корнев Дмитрий Анатольевич

Лор (оториноларинголог), Лор-хирург
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Лор-хирург
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Петренко Максим Андреевич
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Петренко Максим Андреевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Записаться на приём
Мирошниченко Ольга Викторовна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Мирошниченко Ольга Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 36 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 36 лет
Записаться на приём
Бондарева Елена Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бондарева Елена Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Волков Александр Федорович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Волков Александр Федорович

Травматолог-ортопед
Стаж 23 года
Травматолог-ортопед
Стаж 23 года
Записаться на приём
Валькова Екатерина Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Валькова Екатерина Юрьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 7 лет
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Цимашко Кристина Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Цимашко Кристина Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Пономарева (Краснова) Вера Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Пономарева (Краснова) Вера Геннадьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Сидоренко Илья Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сидоренко Илья Сергеевич

Травматолог-ортопед
Стаж 3 года
Травматолог-ортопед
Стаж 3 года
Записаться на приём
Принимает детей
Головин Игорь Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Головин Игорь Юрьевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 9 лет
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 9 лет
Записаться на приём
Фадеев Михаил Федорович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Фадеев Михаил Федорович

Травматолог-ортопед
Стаж 25 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 25 лет
Записаться на приём
Щава Сергей Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Щава Сергей Петрович

Кардиохирург
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Кардиохирург
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Елицкий Анатолий Степанович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Елицкий Анатолий Степанович

Нейрохирург
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Загляда Светлана Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Загляда Светлана Юрьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Смагин Максим Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Смагин Максим Борисович

Лор-хирург
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Лор-хирург
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Каргалов Александр Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каргалов Александр Сергеевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 13 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Михайлов Василий Васильевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Михайлов Василий Васильевич

Травматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Полькина Лариса Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Полькина Лариса Николаевна

Кардиолог
Стаж 24 года / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 24 года / Врач первой категории
Записаться на приём
Шаповалов Алексей Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шаповалов Алексей Сергеевич

Хирург, Торакальный хирург
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Хирург, Торакальный хирург
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Сичинава Зураб Александрович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
21
отзыв

Сичинава Зураб Александрович

Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Моргун Антон Александрович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Моргун Антон Александрович

Хирург
Стаж 7 лет
Хирург
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Федосеева Елена Алексеевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Федосеева Елена Алексеевна

Пульмонолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Пульмонолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Литвинова Ирина Ивановна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Литвинова Ирина Ивановна

Физиотерапевт
Стаж 32 года
Физиотерапевт
Стаж 32 года
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Принимает детей
Дорошевская Анна Юльевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Дорошевская Анна Юльевна

Ревматолог
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Ревматолог
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Гаранина Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаранина Елена Юрьевна

Психолог
Стаж 18 лет
Психолог
Стаж 18 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Гриценко Александр Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Гриценко Александр Васильевич

Травматолог-ортопед
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Молчан Илья Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Молчан Илья Иванович

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 13 лет
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Дихтярь Ксения Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дихтярь Ксения Петровна

Логопед
Стаж 3 года
Логопед
Стаж 3 года
Записаться на приём
Шапкина (Гончар) Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шапкина (Гончар) Елена Юрьевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 6 лет
Кардиолог, Терапевт
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Прошина Ирина Рудольфовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прошина Ирина Рудольфовна

Стоматолог
Стаж 21 год / Врач первой категории
Стоматолог
Стаж 21 год / Врач первой категории
Записаться на приём
Степанов Евгений Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанов Евгений Викторович

Флеболог, Сердечно-сосудистый хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж не указан
Флеболог, Сердечно-сосудистый хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж не указан
Записаться на приём
Колесникова Юлия Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колесникова Юлия Борисовна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Яценко Константин Владимирович
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Яценко Константин Владимирович

Терапевт
Стаж 8 лет
Терапевт
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Кондратенко Дина Юрьевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Кондратенко Дина Юрьевна

Уролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Уролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Шрамко Наталия Геннадьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шрамко Наталия Геннадьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Ступак Виктория Петровна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ступак Виктория Петровна

Дерматовенеролог
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Дерматовенеролог
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Кантур Татьяна Анатольевна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кантур Татьяна Анатольевна

Физиотерапевт
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
Физиотерапевт
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Изосимова Анастасия Витальевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Изосимова Анастасия Витальевна

Онколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Онколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Гулян Грант Самсонович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Гулян Грант Самсонович

Маммолог, Онколог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Маммолог, Онколог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Дегтярёва Ольга Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дегтярёва Ольга Геннадьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Левицкий Александр Алексеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Левицкий Александр Алексеевич

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
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Шаповал Марина Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шаповал Марина Александровна

Пульмонолог
Стаж не указан
Пульмонолог
Стаж не указан
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Тунгуссова Екатерина Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тунгуссова Екатерина Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Руденко Людмила Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Руденко Людмила Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Гулян Изабелла Самсоновна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гулян Изабелла Самсоновна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 7 лет
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 7 лет
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Дровалёва Марина Георгиевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дровалёва Марина Георгиевна

Рефлексотерапевт
Стаж 15 лет
Рефлексотерапевт
Стаж 15 лет
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Принимает детей
Хмелёва Евгения Владимировна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хмелёва Евгения Владимировна

Физиотерапевт
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
Физиотерапевт
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Мокшина Маргарита Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мокшина Маргарита Вадимовна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Симакова Анна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симакова Анна Михайловна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 9 лет
Кардиолог, Терапевт
Стаж 9 лет
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Наркевич Александр Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Наркевич Александр Борисович

Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Родина Ольга Гавриловна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Родина Ольга Гавриловна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
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Фургал Алексей Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фургал Алексей Александрович

Кардиохирург
Стаж 7 лет
Кардиохирург
Стаж 7 лет
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Шаповал Мария Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шаповал Мария Александровна

Пульмонолог
Стаж не указан
Пульмонолог
Стаж не указан
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Гребенникова Татьяна Борисовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гребенникова Татьяна Борисовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Яценко Евгения Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яценко Евгения Олеговна

Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Дмитриев Андрей Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дмитриев Андрей Игоревич

Логопед
Стаж 4 года
Логопед
Стаж 4 года
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Барзеева Жанна Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Барзеева Жанна Борисовна

Физиотерапевт, Трансфузиолог
Стаж не указан
Физиотерапевт, Трансфузиолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Краснопеева Юлия Владимировна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Краснопеева Юлия Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Горбач Татьяна Александровна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Горбач Татьяна Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Шекунова Ольга Ивановна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шекунова Ольга Ивановна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 11 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 11 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Плювак Юлия Витальевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Плювак Юлия Витальевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 12 лет
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 12 лет
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Блескина Анастасия Витальевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Блескина Анастасия Витальевна

Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Силаев Андрей Анатольевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Силаев Андрей Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. центром
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. центром
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Гончарук Роман Анатольевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Гончарук Роман Анатольевич

Хирург
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
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Тарасов Алексей Евгеньевич
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасов Алексей Евгеньевич

Анестезиолог-реаниматолог, Трансфузиолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог, Трансфузиолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Кулакова Татьяна Андреевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
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2
отзыва

Кулакова Татьяна Андреевна

Хирург
Стаж 4 года
Хирург
Стаж 4 года
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Сорока Анатолий Константинович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сорока Анатолий Константинович

Хирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Крекотень Александр Анатольевич
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Крекотень Александр Анатольевич

Хирург
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
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Тоторкулов Руслан Ибрагимович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
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2
отзыва

Тоторкулов Руслан Ибрагимович

Нейрохирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Биктимиров Артур Рамилевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Биктимиров Артур Рамилевич

Нейрохирург
Стаж 17 лет
Нейрохирург
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Борисова Мария Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Борисова Мария Геннадьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 15 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 15 лет
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Принимает детей
Двойникова Екатерина Романовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Двойникова Екатерина Романовна

Эндоскопист
Стаж 8 лет
Эндоскопист
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Козлов Юрий Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Козлов Юрий Владимирович

Эндоскопист
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Колесник Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колесник Юлия Александровна

Рентгенолог
Стаж 8 лет
Рентгенолог
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Ларин Константин Евгеньевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ларин Константин Евгеньевич

Рентгенолог
Стаж 7 лет
Рентгенолог
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Селютин Сергей Маркович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Селютин Сергей Маркович

Хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 11 лет
Хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 11 лет
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Балчихина Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Балчихина Наталья Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Никитина (Гликштейн) Дарья Вадимовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Никитина (Гликштейн) Дарья Вадимовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
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Стегний Кирилл Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Стегний Кирилл Владимирович

Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Сиунов Богдан Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сиунов Богдан Юрьевич

Уролог
Стаж 9 лет
Уролог
Стаж 9 лет
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Пронягин Сергей Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Пронягин Сергей Викторович

Андролог, Уролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Андролог, Уролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Филиппова Евгения Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Филиппова Евгения Александровна

Кардиолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Ахмадиев Руслан Нилович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ахмадиев Руслан Нилович

Нейрохирург
Стаж 22 года / Врач первой категории
Нейрохирург
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Лукьянчук Егор Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лукьянчук Егор Викторович

Нейрохирург
Стаж 5 лет
Нейрохирург
Стаж 5 лет
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Крылова Елена Руслановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Крылова Елена Руслановна

Терапевт
Стаж 4 года
Терапевт
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Сергеев Евгений Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сергеев Евгений Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 6 лет / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 6 лет / Врач второй категории
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Птух Евгения Яковлевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Птух Евгения Яковлевна

Пластический хирург, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Пластический хирург, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
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Кожанов Алексей Геннадьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кожанов Алексей Геннадьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Дмитриев Михаил Олегович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Дмитриев Михаил Олегович

Хирург
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
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Шевчук Егор Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевчук Егор Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 7 лет
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Гриненко Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гриненко Ирина Васильевна

Рентгенолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Закревская Юлия Руслановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Закревская Юлия Руслановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 15 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 15 лет
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Принимает детей
Минеева Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Минеева Елена Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Пак Александр Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пак Александр Викторович

КТ-диагност, Рентгенолог
Стаж 21 год / Врач второй категории
КТ-диагност, Рентгенолог
Стаж 21 год / Врач второй категории
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Принимает детей
Царенко Дмитрий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Царенко Дмитрий Владимирович

Терапевт
Стаж 5 лет
Терапевт
Стаж 5 лет
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Лунь Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лунь Светлана Викторовна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 7 лет
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 7 лет
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Желнов Евгений Германович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Желнов Евгений Германович

Рентгенолог
Стаж 28 лет
Рентгенолог
Стаж 28 лет
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Принимает детей
Мищенко Екатерина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Мищенко Екатерина Петровна

Кардиохирург, Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Кардиохирург, Зав. отделением, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
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Сорокин Виталий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сорокин Виталий Александрович

Кардиохирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Кардиохирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
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Журавлев Илья Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Журавлев Илья Владимирович

Нейрохирург
Стаж 6 лет
Нейрохирург
Стаж 6 лет
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Фисенко Василий Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фисенко Василий Геннадьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Шастун Олеся Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шастун Олеся Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 4 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 4 года
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Шкорик Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шкорик Елена Валерьевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Фомина Олеся Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фомина Олеся Игоревна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Сычкин Владимир Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сычкин Владимир Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 6 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 6 лет
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Семинихин Анатолий Ильич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семинихин Анатолий Ильич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 22 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 22 года
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Савушкина Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савушкина Наталья Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
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Родикова Анна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Родикова Анна Евгеньевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Михайленко Андрей Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Михайленко Андрей Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Зенина Александра Александровна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зенина Александра Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Величкин Вячеслав Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Величкин Вячеслав Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Копаев Владислав Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Копаев Владислав Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
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Лобова Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лобова Татьяна Геннадьевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 30 лет
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 30 лет
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Вороневская Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вороневская Татьяна Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 9 лет / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 9 лет / Врач второй категории
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Байнова Виктория Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Байнова Виктория Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Воробьева Анна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Воробьева Анна Андреевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 3 года
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 3 года
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Сидоренкова Евгения Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренкова Евгения Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 17 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 17 лет
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Топорова Евгения Феликсовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Топорова Евгения Феликсовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Бобырева Марина Геннадиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бобырева Марина Геннадиевна

Торакальный хирург, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Торакальный хирург, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Шевцова Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Шевцова Татьяна Сергеевна

Бактериолог
Стаж 11 лет
Бактериолог
Стаж 11 лет
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Михайлова Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михайлова Юлия Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 5 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 5 лет
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Анисимова Екатерина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анисимова Екатерина Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Петрова Анастасия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрова Анастасия Николаевна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
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Клеванская Альбина Юрьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Клеванская Альбина Юрьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Хаботкина Наталья Геннадьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хаботкина Наталья Геннадьевна

УЗИ-специалист
Стаж 22 года
УЗИ-специалист
Стаж 22 года
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Дей Александра Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Дей Александра Анатольевна

Онколог-маммолог, Онколог-хирург
Стаж не указан
Онколог-маммолог, Онколог-хирург
Стаж не указан
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Кузнецов Иван Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецов Иван Викторович

Травматолог
Стаж не указан
Травматолог
Стаж не указан
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Стародубцева (Миронова) Татьяна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стародубцева (Миронова) Татьяна Дмитриевна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Монид Артем Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Монид Артем Валерьевич

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан

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