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- Медицинский Центр Эндохирургии и Литотрипсии
Медицинский Центр Эндохирургии и Литотрипсии
В клинике 2 врача
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Информация
Решение проблем при урологических заболеваниях.
Система лечения, применяемая в МЦЭЛ, имеет преимущества в области дистанционной ударно-волновой и контактной литотрипсии. Она включает в себя работу на высокотехнологичном оборудовании последнего поколения.
Услуги:
- Дистанционное и лазерное дробление камней в почках мочеточниках и мочевом пузыре;
- Трансуретральная резекция аденомы предстательной железы и опухолей мочевого пузыря;
- Лазерная резекция аденомы предстательной железы и опухолей мочевого пузыря;
- Консультации врача уролога, проведение УЗИ, цистоскопия.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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