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Медицинский Центр Эндохирургии и Литотрипсии
5.5
Рейтинг

Медицинский Центр Эндохирургии и Литотрипсии

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Русская, 57
7-й этаж, каб. 24
Сейчас закрыто
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Решение проблем при урологических заболеваниях.

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Врачи работающие в клинике
Попирайко Валерия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попирайко Валерия Сергеевна

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 17 лет
УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Марингос Валерий Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Марингос Валерий Борисович

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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