Компания работает в области эстетической косметологии с 1998 года.

Услуги:

Аппаратные и SPA-методики коррекции фигуры: ультразвуковая липосакция, криолиполиз, кавитация;

Лазерная и фотоэпиляция.

Лицензия ЛО-25-01-003097.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.