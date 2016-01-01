  1. Главная
  2. Все клиники
  3. MedCenterBN
MedCenterBN
6.2
Рейтинг

MedCenterBN

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Борисенко, 40
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Кронштадтская (о. Русский), 19
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Профессиональное лечение наркомании, алкоголизма, игромании. Стационар, выезд на дом, кодирование, реабилитация. Составление индивидуальных программ. Выздоровление без отрыва от работы/учебы. Сопровождение, профилактика срыва. Психологическая помощь для зависимых и их родных.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Золотарева Дарья Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Золотарева Дарья Игоревна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Берёзкин Лев Николаевич
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Берёзкин Лев Николаевич

Психиатр-нарколог
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Психиатр-нарколог
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бубенко Юрий Константинович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Бубенко Юрий Константинович

Психиатр-нарколог, Главный врач
Стаж 20 лет
Психиатр-нарколог, Главный врач
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Прищепа Сергей Викторович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Прищепа Сергей Викторович

Психиатр
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Колчин Антон Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колчин Антон Алексеевич

Психиатр-нарколог
Стаж 13 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 159 врачей
    4.2
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.8
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 107 врачей
    6.1
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    4.9
Все клиники