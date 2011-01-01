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Мехак
0.0
Рейтинг

Мехак

В клинике 1 врач
Адреса
ул. 50 лет ВЛКСМ, 30Б
1-й этаж
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
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Лечение и протезирование зубов.

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Врачи работающие в клинике
Хачатрян Кристина Мергиловна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хачатрян Кристина Мергиловна

Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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