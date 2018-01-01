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Мерлин Монро
В клинике 5 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Все виды услуг от лечения кариеса, без препарирования, до одномоментной имплантации.
Бесплатная консультация.
Услуги:
- Терапия;
- Ортопедия;
- Хирургия;
- Детская стоматология.
Лицензия ЛО-25-01-002416.
ООО "Центр эстетической стоматологии".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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