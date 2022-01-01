ООО "Метрон" разрабатывает комплексы литотерапии, матричной терапии и ориентируется на комплексный и индивидуальный подход к каждому человеку.

Центр использует биоинформационные технологии и современную аппаратуру биорезонансной диагностики в своей научно-исследовательской деятельности.

Основная деятельность центра заключается в исследовании биоинформационного воздействия на организм, психику человека и его биополе, а также влияния минерало-кристальных комплексов на организм человека и животных при самых разнообразных заболеваниях. При этом, центр не занимается физиотерапией и электромагнитной терапией (БРТ). Зато очень активно исследуются возможности саморегуляции в организме человека.

В основном, в сфере интересов находятся исследования заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервной, мочеполовой, опорно-двигательной, а также ЖКТ. Однако, есть разработки при некоторых заболеваниях дыхательной и эндокринной системы.

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