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Метрон
0.0
Рейтинг

Метрон

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Жигура, 26
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
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Информация

Исследования влияния минерало-кристальных комплексов на организм человека, консультации с использованием биорезонансной, нелинейной диагностики организма, уникальные авторские разработки в литотерапии, лечении матричными функциональными контейнерами, консультации в подборе трав, гомеопатии.

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Врачи работающие в клинике
Середа Александр Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Середа Александр Леонидович

Врач функциональной диагностики
Стаж 16 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Середа Евгений Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Середа Евгений Александрович

Клинический психолог
Стаж 6 лет
Клинический психолог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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