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Неврон
2.5
Рейтинг

Неврон

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Хабаровская, 17
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
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Информация

Профилактика и выявление ранних стадий заболеваний нервной системы у детей и взрослых, снижение заболеваемости, предотвращение осложнений имеющихся заболеваний. Обследование и лечение за рубежом. Лечение диспортом. Функциональная диагностика. Электронейромиография конечностей, лица.

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