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Неврон
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Информация
Профилактика и выявление ранних стадий заболеваний нервной системы у детей и взрослых, снижение заболеваемости, предотвращение осложнений имеющихся заболеваний. Обследование и лечение за рубежом. Лечение диспортом. Функциональная диагностика. Электронейромиография конечностей, лица.
ООО Международный медицинский центр "Неврон".
Возраст приема детей - от рождения.
Лечение заболеваний:
- Эпилепсия,
- Перинатальное поражение ЦНС и их последствия,
- Минимальная мозговая дисфункция,
- ДЦП,
- Последствия нейроинфекции,
- Последствия черепно - мозговой травмы,
- Последствия инсультов,
- Задержка психоречевого развития,
- Аутизм,
- "Школьные проблемы",
- Головные боли,
- Неврозы (тики, логоневрозы, энурез),
- Нарушения сна,
- Наследственные нервно-мышечные заболевания,
- Демиелинизирующие заболевания.
Медицинский туризм: оздоровительные круизы в Японию и Южную Корею.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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