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Ода
5.8
Рейтинг

Ода

Адреса
ул. Муравьева-Амурского, 7/9
1-й этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 1 минуту
По предварительной записи
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Центр лечения опорно-двигательного аппарата. Безоперационные методы лечения заболеваний позвоночника и суставов. Восточная медицина.

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