  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Ортолюкс
Ортолюкс
1.1
Рейтинг

Ортолюкс

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Приходько, 15
1-й этаж
c 10:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Ортопедическая, профилактическая, анатомическая обувь для детей и взрослых. Обувь из натуральной кожи на пробковой подошве. Имеются профессиональные модели для медработников, парикмахеров, поваров, менеджеров и для людей с повышенной нагрузкой на ноги.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Митряшов Константин Владимирович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Митряшов Константин Владимирович

Пластический хирург, Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Пластический хирург, Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 260 врачей
    3.1
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 152 врача
    5.8
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    4.8
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    6.6
Все клиники