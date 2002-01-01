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Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
3.8
Рейтинг

Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток

Государственная
В клинике 26 врачей
Адреса
Больница
ул. Верхнепортовая, 25
Сейчас закрыто
Приёмная
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Поликлиника Железнодорожников
ул. Круговая 2-я, 10А
c 8:00 до 13:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Лечебно-диагностическое учреждение, оснащенное современным оборудованием.

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Врачи работающие в клинике
Пономарева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономарева Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач первой категории
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Гич Ольга Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гич Ольга Вячеславовна

Кардиолог
Стаж 12 лет
Кардиолог
Стаж 12 лет
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Князева Эльвира Борисовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Князева Эльвира Борисовна

Стоматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Стоматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Крамар Виктория Николаевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Крамар Виктория Николаевна

Эндокринолог
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Голодный Николай Петрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Голодный Николай Петрович

Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Симонова Татьяна Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Симонова Татьяна Юрьевна

Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Ожегова Дарья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ожегова Дарья Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Шитц (Подражанец) Ольга Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шитц (Подражанец) Ольга Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Шахно Ольга Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шахно Ольга Петровна

Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Соложонкова Анна Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Соложонкова Анна Петровна

Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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Морозова Екатерина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Морозова Екатерина Владимировна

Гинеколог
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Гинеколог
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Голодная Ольга Николаевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Голодная Ольга Николаевна

Гастроэнтеролог
Стаж 43 года
Гастроэнтеролог
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
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Бекметова Алена Сергеевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бекметова Алена Сергеевна

Уролог
Стаж 16 лет
Уролог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Карева Марина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карева Марина Алексеевна

Психиатр-нарколог
Стаж 31 год
Психиатр-нарколог
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
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Медведева Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Медведева Ирина Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Шитихин Кирилл Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Шитихин Кирилл Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Комаха Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Комаха Марина Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Лекарев Александр Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лекарев Александр Владимирович

Психиатр
Стаж 41 год
Психиатр
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
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Зарецкая Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зарецкая Светлана Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Бояринова Людмила Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бояринова Людмила Ивановна

Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дудакова Елена Вениаминовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дудакова Елена Вениаминовна

Терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Козлова Галина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлова Галина Анатольевна

Терапевт
Стаж 23 года
Терапевт
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
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Шейко Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шейко Татьяна Геннадьевна

Терапевт
Стаж 28 лет
Терапевт
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузьмин Олег Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузьмин Олег Иванович

Травматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Травматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Савинов Аркадий Александрович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Савинов Аркадий Александрович

Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Пирогова Ирина Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пирогова Ирина Ивановна

Терапевт
Стаж 34 года
Терапевт
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
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