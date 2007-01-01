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Пионер
0.0
Рейтинг

Пионер

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Прапорщика Комарова, 31А
1-й этаж
Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Баранчук Геннадий Георгиевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Баранчук Геннадий Георгиевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Селиванова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селиванова Анна Александровна

Стоматолог-ортопед
Стаж 6 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Худолеева Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Худолеева Елена Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Громыко Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Громыко Наталья Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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