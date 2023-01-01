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Информация
Лечение и протезирование зубов, профессиональная гигиена полости рта, имплантация.
Виды услуг:
- Профилактика: гигиена полости рта без фторирования - 1800 руб., с фторированием - 2500 руб.; отбеливание от 3000 до 6000 руб.
- Терапевтическая стоматология - лечение зубов любой сложности (кариес, пульпит и т. д.) от 800 руб.
- Протезирование: металлокерамика - 2900 руб.
- Консультация с составлением полного плана лечения - 100 руб.
Лицензия ЛО-25-01-001258.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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