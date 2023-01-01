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Прайд
7.4
Рейтинг

Прайд

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Адмирала Горшкова, 40
c 8:15 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
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Чт.
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Информация

Лечение и протезирование зубов, профессиональная гигиена полости рта, имплантация.

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Врачи работающие в клинике
Син Денис Именович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Син Денис Именович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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