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Приморский центр диетологии и здорового образа жизни
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Персональные консультации врача-диетолога и специалиста по нарушениям пищевого поведения, индивидуальные консультации профессионального психолога, составление индивидуальной программы питания.
Прием по предварительной записи, режим работы специалистов уточнять по телефону.
Услуги:
- Персональные консультации врача-диетолога и специалиста по нарушениям пищевого поведения;
- Индивидуальные консультации профессионального психолога;
- Составление индивидуальной программы питания;
- Объективный контроль за успешностью прохождения программы;
- Формирование рациона питания исключительно из широкодоступных здоровых продуктов питания и блюд;
- Коррекция фигуры: аппаратный массаж, кавитация, ручной массаж, обертывание;
- Косметология: программы ухода за лицом, аппаратные методы.
Программы:
- Снижение веса;
- Рациональное питание;
- Лечебное питание;
- Набор и коррекция веса;
- Коррекция фигуры.
Основным принципом работы является составление индивидуальной программы снижения либо коррекции веса. Во всех программах предусмотрены консультации врача-диетолога и психолога-специалиста по нарушениям пищевого поведения.
Программы в области косметологии направлены на предотвращение и профилактику осложнений, связанных со снижением тургора кожи в результате снижения веса. Программы ухода за лицом и телом помогут справиться с морщинами, складками, эффектами обвисания, целлюлитом и другими негативными явлениями на коже.
В центре действует гибкая система скидок и подарочных сертификатов.
Лицензия ЛО-25-01-001452.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.