Приморский центр диетологии и здорового образа жизни

Прием по предварительной записи, режим работы специалистов уточнять по телефону.

Услуги:

Персональные консультации врача-диетолога и специалиста по нарушениям пищевого поведения;

Индивидуальные консультации профессионального психолога;

Составление индивидуальной программы питания;

Объективный контроль за успешностью прохождения программы;

Формирование рациона питания исключительно из широкодоступных здоровых продуктов питания и блюд;

Коррекция фигуры: аппаратный массаж, кавитация, ручной массаж, обертывание;

Косметология: программы ухода за лицом, аппаратные методы.

Программы:

Снижение веса;

Рациональное питание;

Лечебное питание;

Набор и коррекция веса;

Коррекция фигуры.

Основным принципом работы является составление индивидуальной программы снижения либо коррекции веса. Во всех программах предусмотрены консультации врача-диетолога и психолога-специалиста по нарушениям пищевого поведения.

Программы в области косметологии направлены на предотвращение и профилактику осложнений, связанных со снижением тургора кожи в результате снижения веса. Программы ухода за лицом и телом помогут справиться с морщинами, складками, эффектами обвисания, целлюлитом и другими негативными явлениями на коже.

В центре действует гибкая система скидок и подарочных сертификатов.

Лицензия ЛО-25-01-001452.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.