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Приморский центр диетологии и здорового образа жизни
0.5
Рейтинг

Приморский центр диетологии и здорового образа жизни

В клинике 2 врача
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Адреса
пр-т Океанский, 103А
c 9:00 до 21:00. Сейчас открыто
Запись на приём
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Информация

Персональные консультации врача-диетолога и специалиста по нарушениям пищевого поведения, индивидуальные консультации профессионального психолога, составление индивидуальной программы питания.

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Врачи работающие в клинике
Гарцман Татьяна Юрьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Гарцман Татьяна Юрьевна

Гастроэнтеролог, Диетолог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Диетолог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Гаранина Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаранина Елена Юрьевна

Психолог
Стаж 18 лет
Психолог
Стаж 18 лет
Записаться на приём
Принимает детей

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