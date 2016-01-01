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Приморский центр медосмотров
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Информация
Все виды медосмотров, в том числе с выездом на предприятие.
Для предприятий и организаций любой формы собственности Приморского края:
- организация и проведение периодических медосмотров (с выездом на территорию предприятия при необходимости),
- аутсоринг медицинской деятельности – профессиональное управление медицинскими учреждениями (медпунктами, здравпунктами), как непрофильными активами для предприятий.
Для физических лиц:
- медосмотр при устройстве на работу (оформление медицинского заключения, паспорта здоровья, личной санитарной книжки),
- медосмотр при устройстве на государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу (оформление ф. № 001-ГС/у, паспорта здоровья),
- медосмотр для водителей транспортных средств (оформление медсправки о допуске к управлению транспортными средствами),
- медосмотр для освидетельствования граждан на получение лицензии на приобретение оружия (оформление медицинского заключения).
Прием специалистов:
- УЗИ,
- терапевт,
- функциональная диагностика,
- хирург,
- невролог,
- гинеколог,
- лор, фониатр,
- лабораторные исследования.
Лицензия ЛО-25-01-002667.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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