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Реабилитолог
0.0
Рейтинг

Реабилитолог

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т Красного Знамени, 137
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Механотерапия.

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Врачи работающие в клинике
Дмитрий Юрьевич Хасин
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дмитрий Юрьевич Хасин

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан

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