Медицинский Центр «Реабилитолог» - является учреждением, специализирующемся на высокотехнологической медицинской реабилитации. Благодаря оснащению специальной медицинской аппаратурой и высокому технологическому уровню реабилитационных методик, Центр оказывает комплекс медицинских услуг: по реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациентов, перенесших ишемический инсульт, пациентов, страдающих болями в спине, пациентов с травмами конечностей и заболеваниями суставов. Наличие специального медицинского оборудования в «Реабилитологе» помогает пациентам с атеросклерозом сосудов нижних конечностей, диабетической стопой, эректильной дисфункцией.

Услуги по восстановительному лечению:

Регенеративная кардиология и сосудистая медицина.

Аппаратная технология позволяет безоперационно лечить пациентов с последствиями инфарктов, инсультов и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Возможность помощи больным с диабетической стопой. Эффективность метода для лечения ишемической болезни сердца (ИБС) и сердечной недостаточности доказана клинической практикой. Врачами Центра разработаны и используются методики лечения эректильной дисфункции. Использование аппарата усиленной наружной контрпульсации также повышает выносливость к физическим нагрузкам у людей, ведущих спортивный образ жизни и сокращает период восстановления после активного отдыха.

Заболевания позвоночника, боли в спине.

Данное направление представлено аппаратным комплексом, включающим тракционный стол, кинезиотерапевтический аппарат, дополняет этот комплекс процедура бесконтактного гидромассажа, мануальной терапии, карбокситерапии.

Травматология и ортопедия.

Аппаратный комплекс механотерапевтической реабилитации суставов - представляет собой оборудование для пассивного восстановления функции суставов верхних и нижних конечностей после травм, операций и заболеваний. Данные технологии способствует безболезненному выздоровлению пациентов, сокращению периода нетрудоспособности, возврату к повседневной жизни. Показана эффективность методик пассивной механотерапии в предоперационном периоде для улучшения результатов хирургического лечения, в том числе при эндопротезировании суставов.

Лицензия ЛО-25-01-004139.

ООО "Реабилитолог".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.