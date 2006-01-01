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Сали-ота
7.1
Рейтинг

Сали-ота

В клинике 1 врач
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Адреса
Владивосток, ул. Спортивная, 2
оф. 4
Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
Вт.
Выходной
Ср.
Выходной
Чт.
Выходной
Пт.
Выходной
Сб.
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Вс.
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Информация

Стоматологический комплекс: лечение, удаление зубов, протезирование, гигиена полости рта.

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Врачи работающие в клинике
Идрисова Наталья Салиевна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Идрисова Наталья Салиевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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