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Счастливая семья
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Информация
Приём в центре ведет врач, доктор медицинских наук Илья Геннадьевич Ульянов.
Консультация профессора - 2000 руб./час на 1 человека.
Психилогическая помощь при невротических, психосоматических и сексуальных расстройств.
Помощь психолога и психотерапевта при депрессиях, страхах, тревоге, бессонице, сексуальных нарушениях.
ИП Ульянов И. Г.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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