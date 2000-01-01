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Счастливая семья
0.0
Рейтинг

Счастливая семья

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Прапорщика Комарова, 45Б
4-ый этаж
Сейчас закрыто
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Информация

Приём в центре ведет врач, доктор медицинских наук Илья Геннадьевич Ульянов.

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Врачи работающие в клинике
Ульянов Илья Геннадиевич
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Ульянов Илья Геннадиевич

Психотерапевт, Сексолог
Стаж не указан
Психотерапевт, Сексолог
Стаж не указан
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