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Счастье Жить
7.5
Рейтинг

Счастье Жить

Адреса
пр-т Океанский, 72а
По предварительному звонку
Пн.
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Информация

Социализация и реабилитация особенных и здоровых детей. Поиск и устранение первопричин нарушения в здоровье и событиях жизни. Оптово-розничная продажа продуктов питания, продукции для здоровья, уходовой косметики.

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