- Главная
- Все клиники
- Счастье Жить
Счастье Жить
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Социализация и реабилитация особенных и здоровых детей. Поиск и устранение первопричин нарушения в здоровье и событиях жизни. Оптово-розничная продажа продуктов питания, продукции для здоровья, уходовой косметики.
Услуги:
- Психолог-кармолог (индивидуальные консультации). Поиск и устранение исток-причины;
- Продажа эко-продуктов питания, продукции для красоты и здоровья с научно-доказанной пользой;
- Бесплатные информационные встречи по "Умным продуктам".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации