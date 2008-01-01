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Сила Атланта
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Центр здорового позвоночника специализируется на устранении ротационного подвывиха атланто-затылочного сочленения. Услуги расслабляющего массажа. Консультация и тестирование опорно-двигательного аппарата.
В Центре здорового позвоночника "Сила Атланта" работает специалист, использующий швейцарскую методику оздоровления позвоночника и устранения дисфункций опорно-двигательного аппарата.
Методика эффективна при таких диагнозах, как:
- сколиоз;
- остеохондроз;
- грыжи, протрузии;
- немение конечностей;
- головная боль, мигрень;
- пред- и постинсультное состояние;
- косой таз, разная длина ног;
- прочие сопутствующие диагнозы.
В ЦЗП "Сила Атланта" работают массажисты с высшим медицинским образованием.
Стоимость:
- Консультация и тестирование опорно-двигательного аппарата - 1000 руб.;
- Расслабляющий ручной общий массаж - 2500 руб.;
- Расслабляющий ручной массаж спины и шейно-воротниковой зоны - 1200 руб.;
- Расслабляющий ручной массаж шейно-воротниковой зоны - 600 руб.;
- Расслабляющий аппаратный массаж - 900 руб.;
- Процедура коррекции положения первого шейного позвонка Атланта - от 17000 руб. до 25000 руб.;
- Процедура коррекции положения первого шейного позвонка Атланта дети до 16 лет - 15000 руб.
Действуют скидочные системы при покупке курса массажа (10 сеансов).
Лицензия ЛО-77-01-013184.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.