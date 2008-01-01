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Сила Атланта
0.0
Рейтинг

Сила Атланта

В клинике 4 врача
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Информация

Центр здорового позвоночника специализируется на устранении ротационного подвывиха атланто-затылочного сочленения. Услуги расслабляющего массажа. Консультация и тестирование опорно-двигательного аппарата.

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Врачи работающие в клинике
Стебельцов Иван Сергеевич
9.9
Рейтинг
Рейтинг
9.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Стебельцов Иван Сергеевич

Мануальный терапевт
Стаж 6 лет
Мануальный терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Доступен вызов на дом
Карчевский Вадим Вадимович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Карчевский Вадим Вадимович

Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Григорьев Сергей Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьев Сергей Павлович

Массажист
Стаж 5 лет
Массажист
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Куприянов Александр Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куприянов Александр Сергеевич

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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