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Стом Лайн-М
3.0
Рейтинг

Стом Лайн-М

В клинике 5 врачей
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Адреса
ул. Стрельникова, 7
1-й этаж, каб. 105
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
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Информация

Квалифицированная помощь врачей высшей и первой категорий. Лечение, протезирование зубов, хирургия, имплантология, ортодонтия, отбеливание.

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Врачи работающие в клинике
Муравьев Александр Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Муравьев Александр Петрович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач, Директор клиники
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач, Директор клиники
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Колмакова Алина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колмакова Алина Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
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Принимает детей
Муравьева Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Муравьева Марина Викторовна

Стоматолог, Главный врач
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стоматолог, Главный врач
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Ленкевич Анатолий Александрович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ленкевич Анатолий Александрович

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Корж Дарья Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корж Дарья Дмитриевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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