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Стоматологическая Клиника Доктора Ротенберг
5.7
Рейтинг

Стоматологическая Клиника Доктора Ротенберг

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Светланская, 133
c 11:00 до 15:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Ротенберг Екатерина Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ротенберг Екатерина Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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