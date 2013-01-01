  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Стоматологическая клиника доктора Сизикова
Стоматологическая клиника доктора Сизикова
0.0
Рейтинг

Стоматологическая клиника доктора Сизикова

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Светланская, 78Б
БЦ "Фрегат", 5-й этаж, оф. 503
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Профессиональная гигиена полости рта, лечение, протезирование.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Сизиков Виктор Витальевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сизиков Виктор Витальевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 168 врачей
    5.0
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    4.8
  • Госпиталь для ветеранов войн
    Госпиталь для ветеранов войн В клинике 199 врачей
    5.6
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 260 врачей
    3.1
Все клиники