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СВ-лик
0.0
Рейтинг

СВ-лик

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Сахалинская, 48
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
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Лечение и протезирование зубов.

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Врачи работающие в клинике
Паук Николай Ярославович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Паук Николай Ярославович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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