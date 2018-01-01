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Светоч
5.2
Рейтинг

Светоч

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Калинина, 33
Сейчас закрыто
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Информация

Лечебно-консультативная глазная клиника.

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Врачи работающие в клинике
Киселева Ольга Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Киселева Ольга Николаевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог, Зав. центром
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог, Зав. центром
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Принимает детей

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