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Варикоза нет
5.0
Рейтинг

Варикоза нет

В клинике 4 врача
Адреса
Владивосток, ул. Борисенко, 40 стр. 2
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
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Информация

Диагностика и лечение варикозной болезни и ее осложнениями с помощью современных медицинских технологий.

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Врачи работающие в клинике
Шкарбанов Альберт Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шкарбанов Альберт Александрович

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 15 лет
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Шаповалова Анна Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шаповалова Анна Геннадьевна

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Борисенко Марина Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Борисенко Марина Игоревна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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