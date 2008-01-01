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ВаЯна
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Информация
Комплексное очищение организма.
Прием детей с 7 лет
Биорезонанс, вегето-резонансное тестирование по методу Елисеевой, 7-ми дневный курс очищение организма.
Диагностика - 4 400 рублей.
В основе лечения и профилактики, практикуемых клиникой, лежат несколько этапов:
- Биорезонансная диагностика организма, т.е. выявление наличия, причины возникновения и последствия развития заболевания, а также профилактика заболеваний организма,
- Коррекция энергетического состояния организма, т.е. устранение энергетических нагрузок и приведение частотных характеристик пораженных органов в соответствии с их природными характеристиками,
- Уничтожение болезнетворной микрофлоры в организме: вирусов, бактерий, простейших, грибков, клещей, лямблий и других паразитов, являющихся основной причиной большинства заболеваний,
- Очищение организма от токсинов и остатков жизнедеятельности микроорганизмов,
- Восстановление иммунной системы, в том числе при помощи природных имунномодуляторов и адаптогенов. Переход к здоровому образу жизни.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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