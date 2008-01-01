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ВаЯна
0.0
Рейтинг

ВаЯна

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Менделеева, 14
c 10:00 до 17:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 11 минут
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Информация

Комплексное очищение организма.

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Врачи работающие в клинике
Гафарова-вялова О. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гафарова-вялова О. В.

Гепатолог
Стаж не указан
Гепатолог
Стаж не указан
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