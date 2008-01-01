Прием детей с 7 лет

Биорезонанс, вегето-резонансное тестирование по методу Елисеевой, 7-ми дневный курс очищение организма.

Диагностика - 4 400 рублей.

В основе лечения и профилактики, практикуемых клиникой, лежат несколько этапов:

Биорезонансная диагностика организма, т.е. выявление наличия, причины возникновения и последствия развития заболевания, а также профилактика заболеваний организма,

Коррекция энергетического состояния организма, т.е. устранение энергетических нагрузок и приведение частотных характеристик пораженных органов в соответствии с их природными характеристиками,

Уничтожение болезнетворной микрофлоры в организме: вирусов, бактерий, простейших, грибков, клещей, лямблий и других паразитов, являющихся основной причиной большинства заболеваний,

Очищение организма от токсинов и остатков жизнедеятельности микроорганизмов,

Восстановление иммунной системы, в том числе при помощи природных имунномодуляторов и адаптогенов. Переход к здоровому образу жизни.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.