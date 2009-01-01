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Velata
0.0
Рейтинг

Velata

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Батарейная, 2
СК "Олимпиец", 1-й этаж
c 10:00 до 19:00. Сейчас открыто
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Информация

Предлагает широкий спектр косметологических и стоматологических услуг.

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Врачи работающие в клинике
Клеменченко Вадим Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клеменченко Вадим Михайлович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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