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Velata
В клинике 2 врача
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Информация
Предлагает широкий спектр косметологических и стоматологических услуг.
Услуги в области стоматологии:
- Профессиональная гигиена полости рта;
- Лечение зубов любой сложности;
- Лечение пародонтита;
- Эстетическая реставрация зубов;
- Инновационное отбеливание зубов.
Услуги в области косметологии:
- Биорепарация и биоревитализация;
- Мезотерапия;
- Ботулинотерапия;
- Контурная пластика;
- Пилинг;
- Уходовые процедуры для лица;
- Процедуры для тела;
- Физиотерапия.
Стоимость конультации 500 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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