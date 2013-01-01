  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Виктория
Виктория
2.5
Рейтинг

Виктория

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Краева, 8А
2-й этаж
c 10:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Ткачук Роман Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткачук Роман Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 260 врачей
    3.1
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    6.6
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    4.8
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    6.1
Все клиники