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Вирджиния
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Информация
Консультация - 200 руб.
Услуги:
- Терапия;
- Ортопедия, хирургия;
- Аппаратная профессиональная чистка полости рта;
- Художественная реставрация зубов, шинирование подвижных зубов;
- Протезирование полными и частично съемными протезами без клея;
- Протезирование на имплантах.
Лицензия ЛО-25-01-002315.
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