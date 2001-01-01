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Владивостокская поликлиника №2
Государственная
В клинике 52 врача
Адреса
- +7 (423) 222 11 18 , единая регистратура
- +7 (423) 226 01 79 , единая регистратура
пер. Почтовый, 9
1-2-й этаж
- +7 (423) 226 10 02, приемная главного врача
- +7 (423) 226 55 04, заместитель главного врача по медицинской части
Терапевтическое отделение
ул. Некрасовская, 46
1-й этаж
- +7 (423) 226 19 69, заведующая отделением
Отделение восстановительного лечения
ул. Пушкинская, 55
1-й этаж
- +7 (423) 226 77 32, регистратура
- +7 (423) 222 11 07, заведующий
Отделение профосмотров
ул. Некрасовская, 52
1-й этаж
- +7 (423) 222 81 72, отделение профосмотров, регистратура
- +7 (423) 222 89 62, заведующий
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Информация
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
Поликлиника обслуживает жителей Ленинского района.
Стоматологический кабинет находится по адресу ул. Некрасовская, 46.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
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Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 22 года
Стаж 22 года
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Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 33 года
Стаж 33 года
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Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Стаж 38 лет
Стаж 38 лет
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Стаж 13 лет
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Стаж 24 года
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Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
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Стаж 43 года
Стаж 43 года
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Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
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Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Стаж 35 лет
Стаж 35 лет
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Стаж 34 года
Стаж 34 года
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Стаж 15 лет / Врач второй категории
Стаж 15 лет / Врач второй категории
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Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
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Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
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Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
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Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 34 года
Стаж 34 года
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Стаж 31 год
Стаж 31 год
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Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 41 год
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