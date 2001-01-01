  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Владивостокская поликлиника №2
Владивостокская поликлиника №2
3.2
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №2

Государственная
В клинике 52 врача
Адреса
пер. Почтовый, 9
1-2-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Терапевтическое отделение
ул. Некрасовская, 46
1-й этаж
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Отделение восстановительного лечения
ул. Пушкинская, 55
1-й этаж
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Еще 1
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Калинкина Надежда Яковлевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Калинкина Надежда Яковлевна

Терапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Золотова Мария Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Золотова Мария Алексеевна

Уролог
Стаж 7 лет
Уролог
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Лубинецкая Татьяна Антоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лубинецкая Татьяна Антоновна

Кардиолог
Стаж 37 лет
Кардиолог
Стаж 37 лет
Записаться на приём
Шейкин Игорь Аликович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Шейкин Игорь Аликович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Максимчук Оксана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Максимчук Оксана Викторовна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бабушкина Ирина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бабушкина Ирина Владимировна

Инфекционист
Стаж 22 года
Инфекционист
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ермак Светлана Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ермак Светлана Ивановна

Терапевт
Стаж 37 лет
Терапевт
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пахолюк Елена Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пахолюк Елена Викторовна

Рефлексотерапевт
Стаж 25 лет
Рефлексотерапевт
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пятибратова Светлана Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пятибратова Светлана Дмитриевна

Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Омельницкая Ольга Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Омельницкая Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клименок Нина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименок Нина Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бачарникова Дарья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бачарникова Дарья Михайловна

Терапевт
Стаж 7 лет
Терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Беда Галина Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беда Галина Григорьевна

Терапевт
Стаж 39 лет
Терапевт
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Винникова Ольга Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Винникова Ольга Геннадьевна

УЗИ-специалист
Стаж 6 лет
УЗИ-специалист
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Волкова Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волкова Елена Петровна

Ревматолог
Стаж 19 лет
Ревматолог
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Воробьева Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воробьева Татьяна Николаевна

Хирург
Стаж 27 лет
Хирург
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Заикина Инна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заикина Инна Владимировна

Дерматовенеролог
Стаж 17 лет
Дерматовенеролог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Качурина Ирина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Качурина Ирина Ивановна

Терапевт
Стаж 38 лет
Терапевт
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клименко Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименко Ирина Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кожунова Людмила Емельяновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кожунова Людмила Емельяновна

Терапевт
Стаж 44 года
Терапевт
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коломенцева Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коломенцева Ольга Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коновалова Надежда Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коновалова Надежда Федоровна

Хирург
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кулакова Ирина Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулакова Ирина Вячеславовна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 43 года
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ким Олеся Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Олеся Геннадьевна

Физиотерапевт
Стаж 18 лет
Физиотерапевт
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лелеко Светлана Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лелеко Светлана Борисовна

УЗИ-специалист
Стаж 32 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Леунов Сергей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Леунов Сергей Николаевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 35 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мызник Лариса Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мызник Лариса Леонидовна

Зав. отделением, Профпатолог
Стаж 34 года
Зав. отделением, Профпатолог
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Петрович Наталья Генриховна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрович Наталья Генриховна

Терапевт
Стаж 37 лет
Терапевт
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Апельсинова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Апельсинова Анна Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Склярук Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Склярук Оксана Владимировна

Терапевт
Стаж 15 лет
Терапевт
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смирнова Виктория Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнова Виктория Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тугутова Марина Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тугутова Марина Олеговна

Врач функциональной диагностики
Стаж 36 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шейкина Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шейкина Наталья Анатольевна

Физиотерапевт
Стаж 36 лет
Физиотерапевт
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Штембик Людмила Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Штембик Людмила Николаевна

Терапевт
Стаж 44 года
Терапевт
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яшенкова Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яшенкова Ирина Николаевна

Терапевт
Стаж 39 лет
Терапевт
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Демичева Елена Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демичева Елена Дмитриевна

Эндоскопист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Антифорова Сабина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антифорова Сабина Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Евтеева Ольга Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Евтеева Ольга Борисовна

Терапевт
Стаж 36 лет
Терапевт
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузьминых Дина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузьминых Дина Геннадьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 4 года
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лазарева Марина Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазарева Марина Борисовна

Терапевт
Стаж 33 года
Терапевт
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Любарец Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Любарец Ирина Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Омельяненко Лилия Маратовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Омельяненко Лилия Маратовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 34 года
Окулист (офтальмолог)
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семанив Михаил Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семанив Михаил Иванович

Главный врач
Стаж 31 год
Главный врач
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смольникова Евгения Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смольникова Евгения Федоровна

Рентгенолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чистякова Оксана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чистякова Оксана Анатольевна

Терапевт
Стаж 13 лет
Терапевт
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Качурина Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Качурина Оксана Владимировна

Терапевт
Стаж 10 лет
Терапевт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Баяндина Тамара Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баяндина Тамара Ивановна

Эндокринолог
Стаж 41 год
Эндокринолог
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Омельяненко Альбина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Омельяненко Альбина Алексеевна

Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт, Заместитель главного врача
Стаж 23 года
Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт, Заместитель главного врача
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Думкина Ирина Андреевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Думкина Ирина Андреевна

Терапевт
Стаж 33 года
Терапевт
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ободзинская Татьяна Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ободзинская Татьяна Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Орлова Ольга Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Орлова Ольга Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 34 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трубина Татьяна Витальевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Трубина Татьяна Витальевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 36 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 166 врачей
    3.3
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 119 врачей
    7.2
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    6.6
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    4.8
Все клиники