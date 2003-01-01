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Владивостокская поликлиника №8
6.1
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №8

Государственная
В клинике 30 врачей
Адреса
ул. Вострецова, 4
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.

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Врачи работающие в клинике
Трифонов Иннокентий Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трифонов Иннокентий Николаевич

Эндоскопист
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Когай Виктор Викторович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Когай Виктор Викторович

Эндокринолог
Стаж 4 года
Эндокринолог
Стаж 4 года
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Доступен вызов на дом
Черноярова Татьяна Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Черноярова Татьяна Викторовна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Городилова Ирина Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Городилова Ирина Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Елизарова Тамара Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Елизарова Тамара Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Жукова Ольга Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Жукова Ольга Николаевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Соломенникова Тамара Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Соломенникова Тамара Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Старкова Ирина Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Старкова Ирина Александровна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Степанюк Виктор Степанович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанюк Виктор Степанович

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
Зацепина Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зацепина Ирина Владимировна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
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Анипко Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анипко Светлана Николаевна

Лаборант
Стаж не указан
Лаборант
Стаж не указан
Баскакова Валентина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баскакова Валентина Михайловна

Врач по медицинской профилактике
Стаж не указан
Врач по медицинской профилактике
Стаж не указан
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Горбач Светлана Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горбач Светлана Георгиевна

Терапевт, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Терапевт, Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Симиохина Елена Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симиохина Елена Станиславовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Данина Лариса Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данина Лариса Павловна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Калягина Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Калягина Елена Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Киреева Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киреева Ирина Александровна

Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Николаева Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николаева Ирина Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Петренко Людмила Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петренко Людмила Павловна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Петрухина Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрухина Ирина Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Плетнева Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плетнева Елена Васильевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Мануйлова Татьяна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мануйлова Татьяна Михайловна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Хайло Галина Антоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хайло Галина Антоновна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Чалый Вячеслав Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чалый Вячеслав Павлович

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Глушак Анна Андрияновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глушак Анна Андрияновна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Тюренкова Наталья Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тюренкова Наталья Павловна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Олькина Ольга Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Олькина Ольга Федоровна

Врач по медицинской профилактике
Стаж не указан
Врач по медицинской профилактике
Стаж не указан
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Рамкулова Татьяна Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Рамкулова Татьяна Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Трифонова Раиса Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трифонова Раиса Ивановна

Ревматолог
Стаж не указан
Ревматолог
Стаж не указан
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Ткаченко Вера Михайловна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ткаченко Вера Михайловна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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