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Владивостокский родильный дом №1
5.4
Рейтинг

Владивостокский родильный дом №1

Государственная
В клинике 18 врачей
Адреса
ул. Завойко, 8
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Информация

Высококвалифицированная помощь беременным женщинам с отклонениями в здоровье, роженицам, родильницам и малышам.

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Врачи работающие в клинике
Луговская Елена Валентиновна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Луговская Елена Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Мельников Виталий Иванович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Мельников Виталий Иванович

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Поддубная Галина Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Поддубная Галина Ивановна

Акушер-гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Акушер-гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Якунина Ксения Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якунина Ксения Константиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Богдановская Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Богдановская Ирина Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Корецкая Валерия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Корецкая Валерия Николаевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Красновидова Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Красновидова Наталья Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Смирнова Наталья Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнова Наталья Васильевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Глазунова Оксана Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глазунова Оксана Борисовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Ан Валентина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ан Валентина Сергеевна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Белова Марина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белова Марина Васильевна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Воробец Евгения Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воробец Евгения Витальевна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Дурнева Маргарита Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дурнева Маргарита Константиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Кривенок Владимир Семенович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кривенок Владимир Семенович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Лубенченко Ольга Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лубенченко Ольга Витальевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Остапенко Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Остапенко Татьяна Ивановна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Снегур Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Снегур Светлана Александровна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Кравцов Игорь Станиславович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кравцов Игорь Станиславович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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