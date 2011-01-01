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- Владивостокский родильный дом №1
Владивостокский родильный дом №1
Государственная
В клинике 18 врачей
Адреса
ул. Завойко, 8
- +7 (423) 237 11 61, приемная главного врача
- +7 (423) 236 60 45, приемный покой
- +7 (423) 236 58 64, отдел кадров
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Информация
Высококвалифицированная помощь беременным женщинам с отклонениями в здоровье, роженицам, родильницам и малышам.
Родильный дом хорошо оборудован и продолжает приобретать современную аппаратуру и технику для оказания высококвалифицированной помощи беременным женщинам с отклонениями в здоровье, роженицам, родильницам и малышам.
Это объединение женской консультации, акушерского отделения патологии беременности, родильного блока, послеродового и детского отделений.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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