Владивостокский родильный дом №1

Родильный дом хорошо оборудован и продолжает приобретать современную аппаратуру и технику для оказания высококвалифицированной помощи беременным женщинам с отклонениями в здоровье, роженицам, родильницам и малышам.

Это объединение женской консультации, акушерского отделения патологии беременности, родильного блока, послеродового и детского отделений.

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