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Здоровая страна
0.0
Рейтинг

Здоровая страна

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т Красного Знамени, 46
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
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Информация

Лечение наркомании, алкоголизма, табакокурения, игровой, компьютерной и других видов зависимостей.

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Врачи работающие в клинике
Колесник Евгений Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колесник Евгений Владимирович

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 24 года
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 24 года
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Принимает детей

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