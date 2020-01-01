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Зуботехническая лаборатория
0.0
Рейтинг

Зуботехническая лаборатория

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Ульяновская, 12/2
оф. 101
Сейчас закрыто
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Информация

Все виды изготовления эстетического протезирования безметалловыми реставрациями. Работа по договору.

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Врачи работающие в клинике
Неборецкий Андрей Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Неборецкий Андрей Сергеевич

Зубной техник
Стаж 10 лет
Зубной техник
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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