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Клиники Владивостока

32 клиники
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Аллергология, иммунология
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Парус
8.4
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Парус
В клинике 7 врачей
пр-т Океанский, 90
ул. Военное шоссе, 27
Услуги в области лечения заболеваний лор-органов, диагностики слуха, слухопротезирования, иммунологии-аллергологии. Услуги слухопротезиста. Подбор и настройка цифровых слуховых аппаратов "Phonak" (Швейцария), "Widex" (Дания).
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Профессорская клиника Юцковских
7.3
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Профессорская клиника Юцковских
В клинике 16 врачей
ул. Металлистов, 3
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Здоровей-ка
6.5
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Здоровей-ка
В клинике 21 врач
пр-т Океанский, 54
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Клиника на Комарова
8.3
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Клиника на Комарова
В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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АкваЛор
5.9
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АкваЛор
В клинике 5 врачей
пр-т Острякова, 9А
Клиника предлагает лечение лор-заболеваний: оториноларингология, терапия, аллергология, иммунология, физиопроцедуры.
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Медицинский центр ДВФУ
5.8
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Дельфин
5.4
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Дельфин
В клинике 9 врачей
Владивосток, ул. Союзная, 17
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Алёнка
5.2
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Алёнка
В клинике 64 врача
ул. Ильичева, 4
ул. Некрасовская, 90
ул. Адмирала Кузнецова, 70
ул. Станюковича, 16
ул. Маковского, 7Б
ул. Светланская, 87В
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Меридиан здоровья
5.2
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Меридиан здоровья
В клинике 23 врача
ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории.
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Санас
8.4
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Санас
В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и многих других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
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