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Клиники Владивостока

103 клиники
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Центр репродуктивного здоровья
9.6
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Центр репродуктивного здоровья
В клинике 5 врачей
Владивосток, ул. Волховская, 5
Лечение бесплодия и ЭКО.
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Korea medcenter
9.2
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Korea medcenter
В клинике 8 врачей
пр-т Красного Знамени, 94
Полный комплекс стоматологических услуг, косметология, гинекология, УЗИ, ЛОР.
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Парус
8.4
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Парус
В клинике 7 врачей
пр-т Океанский, 90
ул. Военное шоссе, 27
Услуги в области лечения заболеваний лор-органов, диагностики слуха, слухопротезирования, иммунологии-аллергологии. Услуги слухопротезиста. Подбор и настройка цифровых слуховых аппаратов "Phonak" (Швейцария), "Widex" (Дания).
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Здравница
8.1
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Здравница
В клинике 12 врачей
ул. Беляева, 2
Медицинские комиссии для детей. Спортивная медицина и комиссия. Спортивный врач.
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Цветы Жизни
7.1
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Цветы Жизни
В клинике 27 врачей
ул. Садовая, 27
Частная детская педиатрия. Собственная экстренная клиническая лаборатория, вакцинацинопрофилактика, выдача больничных листов.
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Парацельс
7.0
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Парацельс
В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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Люкс
7.0
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Люкс
В клинике 1 врач
ул. Шишкина, 62
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Хокуто
6.6
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Хокуто
В клинике 17 врачей
ул. Маковского, 121
Японский медицинский центр комплексной диагностики всего организма: МРТ, компьютерная томография, УЗИ, возраст сосудов, онкомаркеры и другие обследования.
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Здоровей-ка
6.5
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Здоровей-ка
В клинике 21 врач
пр-т Океанский, 54
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Маммологический центр
6.2
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Маммологический центр
В клинике 9 врачей
ул. Калинина, 17В
Специализированная клиника использует современные подходы к решению проблем с молочными железами: от скрининга до восстановительного лечения.
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