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Клиники Владивостока

12 клиник
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Диетология
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Plastek Surgery
8.0
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Plastek Surgery
В клинике 11 врачей
ул. Бестужева, 22Б
ул. Светланская, 4
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Здоровей-ка
6.5
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Здоровей-ка
В клинике 21 врач
пр-т Океанский, 54
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Медицинский центр ДВФУ
5.8
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Бионик
7.9
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Бионик
В клинике 1 врач
ул. Запорожская, 77
Анализ состава тела, диетология, составление индивидуального рациона, подбор физической активности.
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Приморский центр диетологии и здорового образа жизни
0.5
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Приморский центр диетологии и здорового образа жизни
В клинике 2 врача
пр-т Океанский, 103А
Персональные консультации врача-диетолога и специалиста по нарушениям пищевого поведения, индивидуальные консультации профессионального психолога, составление индивидуальной программы питания.
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Санас
8.4
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Санас
В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и многих других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
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Владивостокский клинико-диагностический центр
7.4
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Владивостокский клинико-диагностический центр
В клинике 51 врач
Государственная
ул. Уборевича, 22
ул. Спортивная, 10
ул. Светланская, 169/171
ул. Светланская, 131
Многопрофильное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в амбулаторных условиях по профилям аллергологии, иммунологии, пульмонологии, оториноларингологии, офтальмологии, психотерапии и клинической психологии.
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Илифия
7.5
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Илифия
В клинике 1 врач
ул. Русская, 57ж
Здоровые сосуды
7.5
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Здоровые сосуды
В клинике 2 врача
Владивосток, ул. Бестужева, 21Б
Лечение диабетической стопы, ишемии нижних конечностей. Все виды лечения варикоза. Весь комплекс эндоскопических исследований. Узи всех органов.
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Биомеханика.Мед
7.0
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Биомеханика.Мед
В клинике 5 врачей
Владивосток, пр-т Народный, 11Б
Восстановительное лечение, снятие боли и возвращение двигательных функций без операций и медикаментов. Работа со взрослыми и детьми с 3 лет. Физическая реабилитация для взрослых и детей.
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