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Клиники Владивостока

54 клиники
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Физиотерапия
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Люкс
7.0
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Люкс
В клинике 1 врач
ул. Шишкина, 62
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Клиника на Комарова
8.3
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Клиника на Комарова
В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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АкваЛор
5.9
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АкваЛор
В клинике 5 врачей
пр-т Острякова, 9А
Клиника предлагает лечение лор-заболеваний: оториноларингология, терапия, аллергология, иммунология, физиопроцедуры.
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Медицинский центр ДВФУ
5.8
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Артротис
8.0
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Артротис
В клинике 1 врач
ул. Русская, 2А
Центр альтернативной медицины, услуги массажиста.
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Владивостокская поликлиника №5
7.9
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Владивостокская поликлиника №5
В клинике 33 врача
Государственная
ул. Калинина, 78
ул. Зои Космодемьянской, 9
ул. Надибаидзе, 34
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
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Меридиан здоровья
5.2
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Меридиан здоровья
В клинике 23 врача
ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории.
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Институт клинической медицины и инновационных технологий
4.0
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Институт клинической медицины и инновационных технологий
В клинике 3 врача
ул. Кирова, 95
Снятие интоксикации, лечение алкоголизма и наркомании.
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Владивостокская детская поликлиника №5
5.6
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Владивостокская детская поликлиника №5
В клинике 51 врач
Государственная
ул. Бестужева, 13
ул. Уткинская, 10
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
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Владивостокская поликлиника №6
5.0
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Владивостокская поликлиника №6
В клинике 168 врачей
Государственная
ул. Борисенко, 29
ул. Сахалинская, 58
ул. Сахалинская, 57
ул. Сахалинская, 1А
ул. Калинина, 78
ул. Надибаидзе, 34
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