- Главная
- Все клиники
- Фтизиатрия
Клиники Владивостока
3 клиники
Поиск клиник на карте
В клинике 84 врача
Государственная
ул. Пятнадцатая, 2
ул. Южно-Уральская, 16
ул. Флотская 4-я, 37/39
ул. Ханкайская, 4
ул. Минеральная, 8
ул. Невская, 24
ул. Спиридонова, 15
В клинике 18 врачей
ул. Кирова, 25Г
Медицинский центр педиатрического профиля, оказывающее лечебно-консультативные услуги по всем направлениям детских заболеваний.
В клинике 30 врачей
пр-т Красного Знамени, 156
ул. Фадеева, 14
ул. Кирова, 14
Узи всех органов, процедурный кабинет. Забор анализов. Вакцинопрофилактика.