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Клиники Владивостока

37 клиник
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Гастроэнтерология
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Парацельс
7.0
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Парацельс
В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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Хокуто
6.6
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Хокуто
В клинике 17 врачей
ул. Маковского, 121
Японский медицинский центр комплексной диагностики всего организма: МРТ, компьютерная томография, УЗИ, возраст сосудов, онкомаркеры и другие обследования.
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Здоровей-ка
6.5
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Здоровей-ка
В клинике 21 врач
пр-т Океанский, 54
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ДиаМед
6.1
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ДиаМед
В клинике 43 врача
ул. Луговая, 63
ул. Луговая, 65
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза.
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Клиника на Комарова
8.3
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Клиника на Комарова
В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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Медицинский центр ДВФУ
5.8
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Дельфин
5.4
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Дельфин
В клинике 9 врачей
Владивосток, ул. Союзная, 17
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Алёнка
5.2
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Алёнка
В клинике 64 врача
ул. Ильичева, 4
ул. Некрасовская, 90
ул. Адмирала Кузнецова, 70
ул. Станюковича, 16
ул. Маковского, 7Б
ул. Светланская, 87В
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Меридиан здоровья
5.2
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Меридиан здоровья
В клинике 23 врача
ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории.
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Владивостокская детская поликлиника №5
5.6
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Владивостокская детская поликлиника №5
В клинике 51 врач
Государственная
ул. Бестужева, 13
ул. Уткинская, 10
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
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