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Клиники Владивостока
11 клиник
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В клинике 25 врачей
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
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В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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В клинике 23 врача
ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории.
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В клинике 111 врачей
Государственная
ул. Русская, 55
ул. Русская, 55/4
ул. Русская, 55/5
ул. Русская, 55/3
В клинике 63 врача
Государственная
ул. Интернациональная, 56
В клинике 47 врачей
пр-т 100-летия Владивостока, 50
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Многопрофильный медицинский центр.
В клинике 119 врачей
Государственная
пр-т Острякова, 27
В клинике 70 врачей
Государственная
ул. Давыдова, 3
В клинике 51 врач
ул. Капитана Шефнера, 2А
Амбулаторно-поликлинические услуги.
В клинике 30 врачей
пр-т Красного Знамени, 156
ул. Фадеева, 14
ул. Кирова, 14
Узи всех органов, процедурный кабинет. Забор анализов. Вакцинопрофилактика.
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