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Клиники Владивостока
62 клиники
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В клинике 25 врачей
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
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В клинике 9 врачей
Владивосток, ул. Калинина, 295
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В клинике 11 врачей
ул. Бестужева, 22Б
ул. Светланская, 4
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В клинике 21 врач
пр-т Океанский, 54
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В клинике 10 врачей
Владивосток, пр-т Партизанский, 40
Владивосток, ул. Четвертая, 3/1
Лечение на александритовом лазере "Candela GentleLASE". Врачебная косметология, трихология, лазерное омоложение, блефоропластика, лечение стрий (растяжки), удаление пигментных пятен, рубцов, шрамов, папиллом. Лечение постакне, удаление сосудов на лице и ногах, фотоомоложение.
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В клинике 43 врача
ул. Луговая, 63
ул. Луговая, 65
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза.
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В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 33 врача
Государственная
ул. Калинина, 78
ул. Зои Космодемьянской, 9
ул. Надибаидзе, 34
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
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