  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Инфектология

Клиники Владивостока

23 клиники
Поиск клиник на карте
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Инфектология
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Вакцинация
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трансфузиология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
9.4
Рейтинг

Клиника диабета и эндокринных заболеваний
В клинике 25 врачей
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
Показать больше информации
Записаться на приём
Парацельс
7.0
Рейтинг

Парацельс
В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
Показать больше информации
Записаться на приём
Медицинский центр ДВФУ
5.8
Рейтинг

Медицинский центр ДВФУ
В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
Показать больше информации
Записаться на приём
Владивостокская поликлиника №5
7.9
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №5
В клинике 33 врача
Государственная
ул. Калинина, 78
ул. Зои Космодемьянской, 9
ул. Надибаидзе, 34
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
Показать больше информации
Записаться на приём
Владивостокская поликлиника №3
6.0
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №3
В клинике 60 врачей
Государственная
ул. Луговая, 55
ул. Светланская, 108А
Записаться на приём
Медицинское объединение ДВО РАН
4.4
Рейтинг

Медицинское объединение ДВО РАН
В клинике 50 врачей
Государственная
ул. Кирова, 95
Лечебно-профилактическое учреждение Приморского края, оснащенное современным медицинским высокотехнологичным оборудованием, где работает высококвалифицированный медицинский персонал.
Показать больше информации
Записаться на приём
Санас
8.4
Рейтинг

Санас
В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и многих других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
Показать больше информации
Доктор ТАФИ
6.7
Рейтинг

Доктор ТАФИ
В клинике 54 врача
ул. Новоивановская, 2Б
пр-т Океанский, 48А
Краевая клиническая инфекционная больница
6.0
Рейтинг

Краевая клиническая инфекционная больница
В клинике 19 врачей
Государственная
ул. Крыгина, 19
Приморский краевой центр вирусных гепатитов и патологии печени.
Показать больше информации
Владивостокская поликлиника №8
6.1
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №8
В клинике 30 врачей
Государственная
ул. Вострецова, 4
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
Показать больше информации
Показать ещё