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Клиники Владивостока
16 клиник
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В клинике 8 врачей
ул. Калинина, 133
Все виды стоматологической помощи, приём отоларинголога, фониатора, логопеда-фонопеда и физиотерапевта на высоком профессиональном уровне с применением высоко-технологического и современного оборудования.
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В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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В клинике 21 врач
пр-т Океанский, 54
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В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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В клинике 11 врачей
ул. Толстого, 41В
ул. Борисенко, 4
Многопрофильный медицинский центр.
В клинике 29 врачей
Государственная
ул. Калинина, 51
ул. Окатовая, 16
В клинике 32 врача
Владивосток, ул. Лазо, 8
Медицинская помощь детям и взрослым.
В клинике 1 врач
ул. Толстого, 54
пр-т Океанский, 41
Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Оказание логопедической и психологической помощи детям. Работа с детьми от 4 лет и старше.
В клинике 29 врачей
Государственная
пр-т Красного Знамени, 71А
ул. Котельникова, 22
ул. Сельская, 9
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