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Клиники Владивостока

22 клиники
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Маммология
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Plastek Surgery
8.0
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Plastek Surgery
В клинике 11 врачей
ул. Бестужева, 22Б
ул. Светланская, 4
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Парацельс
7.0
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Парацельс
В клинике 42 врача
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
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Маммологический центр
6.2
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Маммологический центр
В клинике 9 врачей
ул. Калинина, 17В
Специализированная клиника использует современные подходы к решению проблем с молочными железами: от скрининга до восстановительного лечения.
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ДиаМед
6.1
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ДиаМед
В клинике 43 врача
ул. Луговая, 63
ул. Луговая, 65
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза.
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Клиника на Комарова
8.3
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Клиника на Комарова
В клинике 22 врача
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
пр-т Океанский, 29
Поликлиническое отделение. Отделение МРТ, цифровой рентген-диагностики и медосмотров. Хирургическое отделение (пластическая и эндоскопическая хирургия). Отделение дерматокосметологии. Имидж-студия.
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Медицинский центр ДВФУ
5.8
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Медицинский центр ДВФУ
В клинике 152 врача
Государственная
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Бариатрические операции, эндоскопические малоинвазивные операции по удалению спинномозговых грыж, неинвазивное удаление рака простаты, онкологические операции в гинекологии, амбулаторная детская хирургия, литотрипсия.
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Меридиан здоровья
5.2
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Меридиан здоровья
В клинике 23 врача
ул. Прапорщика Комарова, 13
Врачи-специалисты по многим направлениям. УЗИ всех органов. Физиопроцедуры. Услуги лаборатории.
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Клиника Профессора Преображенского
0.4
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Клиника Профессора Преображенского
В клинике 8 врачей
Владивосток, ул. Пушкинская, 8
Клиника оказывает услуги лазерной косметологии.
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Санас
8.4
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Санас
В клинике 82 врача
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
ул. Русская, 76
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
пр-т Океанский, 107
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и многих других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.
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ПримаМед
7.8
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ПримаМед
В клинике 47 врачей
пр-т 100-летия Владивостока, 50
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Многопрофильный медицинский центр.
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